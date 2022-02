Besonders für Kinder hat die Corona-Pandemie große Einschränkungen gebracht: Keine Tanzschule, kein Fußballtraining, keine Party zum 18., kein Praktikum, keine Konzerte, kein Fasching in der Kita, kein Laternenumzug, keine Freunde treffen. Und natürlich auch keine Klassen- oder Abschlussfahrten. Auch in den Ferien ging es so weiter: mit der Absage von Ferienlagern aufgrund der Pandemie.