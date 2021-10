Wenig schwere Fälle Corona-Infektionen vor allem bei Kindern und Jugendlichen

Vor allem Kinder und Jugendliche stecken sich derzeit in Sachsen-Anhalt mit dem Coronavirus an. Schwere Verläufe kommen aber sehr selten vor. Bundesweit sind nur in einem Bundesland noch weniger junge Leute gegen das Coronavirus geimpft.