Den Nahverkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt sind während der Corona-Pandemie Einnahmeausfälle in Millionenhöhe entstanden. Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT zeigen aber, dass Bund und Land die Ausfälle oft ausgeglichen haben.

Danach hat allein die Nahverkehrsgesellschaft des Landes (Nasa) zwischen März und Dezember 2020 Einnahmen von etwa 33 Millionen Euro eingebüßt. Die Nasa bestellt und bezahlt als Gesellschaft des Landes in Sachsen-Anhalt den Nahverkehr, also Regionalbahnen, S-Bahnen und Regionalexpresse. Ein Sprecher des Unternehmens betonte, die Ausfälle seien weitgehend durch staatliche Hilfen kompensiert worden. Die Nasa erwartet demnach auch für dieses Jahr "hohe Einnahmeausfälle". Konkrete Zahlen lägen aber noch nicht vor.

Einbußen mussten im vergangenen Jahr auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hinnehmen. Sie lagen nach Angaben des Unternehmens bei rund vier Millionen Euro. Auch in diesem Fall seien die Ausfälle größtenteils durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes kompensiert worden, sagte eine Sprecherin der HSB. Das gilt auch für die Stadtwerke Halberstadt, die wegen einer geringeren Auslastung ihrer Busse und Bahnen im vergangenen Jahr etwa 250.000 Euro weniger eingenommen haben. Eine Sprecherin teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass 219.000 Euro erstattet worden seien. Das Unternehmen habe zudem gespart: Beschäftigte seien in Kurzarbeit geschickt worden, auch habe man geplante Investitionen verschoben. Für dieses Jahr seien noch keine Hilfen geflossen.

Kritik an den für 2021 bislang ausgebliebenen Zahlungen äußerte das Unternehmen Vetter, das von Salzfurtkapelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus unter anderem Busreisen anbietet und den Schülerverkehr abdeckt. Man sei in diesem Jahr "mehr oder minder" mit den Einnahmeausfällen allein gelassen worden, kritisierte ein Sprecher des Unternehmens. Dabei seien von Januar bis Mai 2021 "erheblich weniger" Fahrgäste befördert und somit weniger Tickets verkauft worden. Die Einnahmen seien im Vergleich zum selben Zeitraum in 2019 zur Hälfte eingebrochen. Voriges Jahr sei ein großer Teil der Ausfälle kompensiert worden. Das Unternehmen lobte, dass das Land Sachsen-Anhalt 2020 auch Teile der Mehrkosten für Desinfektionsmittel und weitere Hygienemaßnahmen getragen hat.