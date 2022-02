Aber nicht nur die Branche selbst hat sich durch die Pandemie verändert, sondern auch das Buchungs- und Reiseverhalten der Menschen. Viele buchen wegen bestehender Unsicherheiten kurzfristiger als früher, sagte Schulze. Das erschwere die Planung für die Gastbetriebe. "Die Buchungen für den Sommer sind noch nicht so stark ausgeprägt, aber die Nachfrage in den Touristeninformationen ist schon wieder extrem gestiegen", so Schulze. Eine weitere Änderung: Der Urlaub in der Heimat ist aufgrund vieler Reisebeschränkungen beliebter geworden.