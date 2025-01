Dieser Vorschlag sei "mehr Schein als Sein", sagen viele Veranstalter, die in der Regel doch eher gewinnorientiert unterwegs sind. So wie Lars Wilken. Der Pächter des "Capitol" in Halle trägt alle Kosten und Risiken allein, hat "nebenbei" sogar auch noch zwei Freibäder "an der Backe" – und macht einfach. "Alles, was wir machen ist mit viel Herzblut, es ist nur das, was wir auch selber machen möchten, wo wir auch selber hingehen möchten. Und dann ist es genau das, was die Leute wollen", sagt er.