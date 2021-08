Inzwischen hat Richter seine Ausbildung abgeschlossen. Seit einigen Wochen lebt er in Magdeburg, wo er im Herbst ein Soziologie- und Politikwissenschaftsstudium beginnt. "Ich bin gespannt, wie die Veranstaltung wird und was für ein Programm es geben wird. Ich erhoffe mir einen tollen Abend, von dem man persönlich etwas mitnehmen kann und Leute kennenlernt", sagt Kenny-Lee Richter.

Außerdem freue er sich besonders auf die Führung durch das Schloss Bellevue, so Richter. Einem möglichen Gespräch mit dem Bundespräsidenten blickt er entspannt entgegen: "Ich gehe das offen an und überlege mir keine Fragen im Vorfeld. Ich bin politikinteressiert und in der SPD aktiv, daher denke ich, dass mir dann schon was Passendes einfallen würde."