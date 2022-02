Auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt wurde gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Dabei blieb es nach bisherigen Erkenntnissen aber friedlich. In Magdeburg entdeckte die Polizei einen seit Dezember 2021 gesuchten Mann. Wie die Beamten am Montagabend mitteilten, hatte der des Landfriedensbruchs verdächtigte Mann an einem Aufzug durch die Innenstadt teilgenommen. Gegen ihn werde nun ermittelt, hieß es. Was dem Mann genau vorgeworfen wird, teilte die Polizei nicht mit.