Nach einer Vielzahl von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend in Sachsen-Anhalt fordern die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen klares staatliches Handeln. "Während in Magdeburg die Polizei den nicht angemeldeten Aufzug zumindest auflöste, berichten Beobachter aus anderen Städten, dass die Teilnehmer von der Polizei weitgehend unbehelligt die nicht angemeldeten Veranstaltungen durchführen konnten", teilte die SPD-Fraktion am Dienstag in Magdeburg mit.