In Sachsen-Anhalt gilt derzeit in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht. Die mitregierende FDP will das ändern. Gesundheitsministerin Grimm-Benne von der SPD hält dagegen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe geben sich zurückhaltend. Wichtig seien vor allem bundesweit einheitliche Regeln.