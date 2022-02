Corona-Pandemie Wie Sachsen-Anhalts Innenstädte unter dem Virus leiden

Einfach mal durch die Geschäfte in der Stadt bummeln, das ist wegen der Pandemie schon eine ganze Weile so nicht mehr möglich. Auch in Sachsen-Anhalt nicht. Es gilt die 2G-Regel. Unter anderem diese Zugangsbeschränkungen machen es den Einzelhändlern schwer. Der Handelsverband Deutschland rechnet damit, dass bis zum Ende des Jahres 16.000 Geschäfte zubmachen müssen. Was bedeutet das für die kleineren Städte?