Neues Hilfsprogramm Einbußen durch Corona: Sachsen-Anhalt stellt Geld für Kulturvereine bereit

"Ohne Kultur wird's still": In der Hochphase der Corona-Pandemie haben viele Kulturschaffende aus Sachsen-Anhalt auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. Die Folge waren Hilfsprogramme vom Staat, die mal besser – und mal schlechter ankamen. Jetzt will Sachsen-Anhalt auch gemeinnützigen Kulturvereinen helfen. Dazu hat das Land ein neues Hilfsprogramm aufgelegt.