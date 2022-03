Wohlfahrtsverbände in Sachsen-Anhalt warnen vor einer Gefährdung der Versorgung im Sozialbereich. Einrichtungen der Pflege, Eingliederungs- und Jugendhilfe hätten aufgrund der Omikron-Welle mit massiven Personalausfällen zu kämpfen. Es werde immer schwieriger, notwendige Dienste aufrecht zu erhalten, teilte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt mit.

Das ist die Liga der Freien Wohlfahrtspflege In der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt sind nach eigenen Angaben die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Caritas, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Diakonie sowie der Landesverband Jüdischer Gemeinden organisiert.

"Es entsteht der Eindruck, dass die Augen vor den Problemen an der Basis verschlossen werden", so in der Erklärung der Liga. Offenbar werde der Schutz vulnerabler Gruppen den Sozialdienstleistern überlassen: "Das gefährdet das Aufrechterhalten der Versorgung."