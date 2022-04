Bilanz und Ausblick Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt im Aufwärtstrend

Hauptinhalt

Der Hotel- und Gaststätten-Verband Dehoga blickt in Sachsen-Anhalt optimistisch in die Zukunft. Präsident Schmidt sagte, in den Ostertagen habe es ein gutes Geschäft gegeben. Dennoch sei die Nachfrage noch deutlich vom Normalniveau entfernt.