In den meisten Fällen in Sachsen-Anhalt – in Zahlen: etwa drei Viertel – wird laut Mitteldeutscher Zeitung gegen die Käuferinnern und Käufer ermittelt, aber auch gegen Händler. Entdeckt würden die Fälle meist in Apotheken, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre falschen Nachweise digitalisieren lassen wollen.