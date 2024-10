Wirtschaft Corona-Hilfen: Mehr als 52 Millionen Euro müssen zurückgezahlt werden

02. Oktober 2024, 16:17 Uhr

In Sachsen-Anhalt sind mehr als 1,1 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt worden, um Unternehmen und Selbstständige zu unterstützen. Doch nicht immer wurde das Geld in voller Höhe benötigt. So viel Geld wird landesweit zurückgefordert.