Zahnärzte in Sachsen-Anhalt haben wegen der Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen vor den Folgen möglicher Praxisschließungen gewarnt. Wie die Zahnärztekammer mitteilte, droht in diesem Fall eine "zunehmende Schieflage der zahnärztlichen Versorgung".

Dass solche Schließungen auch in Sachsen-Anhalt drohen, ist laut zuständiger Zahnärztekammer bislang nicht bekannt. Auszuschließen ist es aber nicht. Darauf hat der Präsident der Kammer, Carsten Hünecke , aufmerksam gemacht. Hünecke – der als Zahnarzt in Magdeburg praktiziert – sagte MDR SACHSEN-ANHALT, aktuell gebe es verstärkt Anfragen und Berichte aus Praxen, nach denen die Impfpflicht zur Kündigung von Praxisbeschäftigten führen könnte. Das Ausmaß lasse sich aber nicht abschätzen.

Carsten Hünecke ist Zahnarzt in Magdeburg und Präsident der Zahnärztekammer in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Genaue Zahlen zur Impfquote der Zahnärzte lägen aber nicht vor. Wie Hünecke weiter sagte, haben die Zahnärzte in Sachsen-Anhalt erst kürzlich das Gespräch mit dem zuständigen Gesundheitsministerium gesucht. In einem Brief habe man darum gebeten, Regeln so auszugestalten, dass sie den Zahnarztpraxen "nicht noch mehr Belastungen und Verpflichtungen aufbürdet". Wegen der hohen Hygiene-Bestimmungen habe es kaum nachgewiesene Corona-Infektionen in den Zahnarztpraxen gegeben, sagte Hünecke unter Verweis auf Statistiken der Berufsgenossenschaft.