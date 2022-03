Die Impfpflicht gilt in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen und Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Vorsorge- und Rehaeinrichtungen, in Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Rettungsdienst. Ferner gilt sie in den Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung pflegebedürftiger Menschen, in ambulanten Pflegediensten sowie besonderen Wohnformen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Einbezogen ist pflegerisches und medizinisches Fachpersonal ebenso wie Hausmeister, Küchen- und Reinigungspersonal bis hin zum Praktikanten sowie regelmäßig tätige externe Dienstleister.