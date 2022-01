Präsident des Landkreistages und Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Michael Ziche (CDU). Bildrechte: Altmarkkreis Salzwedel

Die Impfpflicht für Menschen, die in der Medizin und Pflege arbeiten, soll am 15. März in Kraft treten. Unklar ist den Landräten zufolge zum Beispiel noch, ob die Pflicht auch für Reinigungskräfte in Pflegeeinrichtungen gilt. Offen sei auch, wie die Impfnachweise geprüft werden sollen und wie der Arbeitgeber dabei eingebunden ist. Außerdem sprachen sich die Landräte für einen "Ermessensspielraum" für die Landkreise aus. Im Zweifel müsse auch die "örtliche Versorgung mit gesundheitlichen und pflegerischen Leistungen" sichergestellt werden, hieß es.