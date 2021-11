In den Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt ist ein Viertel der Beschäftigten noch immer nicht gegen Corona geimpft. Das ist das Ergebnis einer Abfrage des Landesgesundheitsministeriums in den Einrichtungen Mitte des Monats. Das Ministerium hatte die Impfsituation in den Heimen abgefragt, nachdem Anfang November unter anderem im Altmarkkreis Salzwedel und im Burgenlandkreis Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen bekannt wurden.