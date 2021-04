Der Impfstoff gegen das Coronavirus von Astrazeneca soll in Sachsen-Anhalt demnächst nur noch von Hausärzten verimpft werden. Das teilte das Landessozialministerium in Magdeburg auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Demnach sollen die Praxen den Impfstoff ab dem 18. April einsetzen. Bis dahin sollten in den Impfzentren die Erstimpfungen mit Astrazeneca abgeschlossen sein. Bereits nach Ostern bekämen die Impfzentren das Präparat nur noch für die Zweitimpfungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Donnerstag angekündigt, den Hausarztpraxen in Deutschland bereits in der kommenden Woche insgesamt 940.000 Corona-Impfdosen zukommen zu lassen. Auch in der Woche danach werde die Zahl knapp eine Million betragen. Nach den Worten des Ministers bekommen die Praxen in den kommenden zwei Wochen zunächst Biontech-Impfstoff und danach auch Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Das Präparat von Moderna solle vorerst ausschließlich in den Impfzentren verabreicht werden.