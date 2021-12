In Sachsen-Anhalt gibt es weiterhin Lieferengpässe beim Impfstoff gegen das Coronavirus . Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA), Jörg Böhme, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, der Impfstoff sei und bleibe Mangelware.

Vom Serum des Herstellers Biontech würden die erwarteten Mengen nicht geliefert, so Böhme. Bei Moderna sei es etwas besser. Da nun aber jede Woche unterschiedliche Mengen ankämen und jeweils weniger als bestellt, sei die Planung für die Praxen zurzeit ausgesprochen schwierig.

Die Impfkampagne an sich werde nicht scheitern, aber sie werde erheblich verlangsamt, so Böhme. Man könne in Sachsen-Anhalt jede Woche 120.000 Dosen verimpfen. Nur müssten dazu auch genügend Impfdosen vorhanden sein. Das sei wichtiger, als neue Impfstellen einzurichten.