Übergriffe auf Ärzte hat es nach MDR-Recherchen in Sachsen-Anhalt noch nicht gegeben. Bekannt ist aber eine Drohung aus Stendal. Eine Frau hatte den Impfarzt aufgefordert: "Du impfst mich jetzt, sonst steche ich Dich ab." In den Impfzentren wird mittlerweile mit großer Aufmerksamkeit agiert und auch die Polizei hinzugezogen. Der Landkreis vergibt nun nur noch feste Impftermine – und zwar zentral über seine Webseite . ​

Doch auch auf anonymem Weg wird Druck auf die Ärzte ausgeübt. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) berichtete dem MDR von Briefen, in denen auf eine Haftungspflicht bei Impfschäden hingewiesen wird – die es in Wahrheit gar nicht gibt. Der KV seien Fälle in 20 Praxen bekannt. Tatsächlich dürften es mehr sein. Selbst über das Internet wird Stimmung gemacht: Beispielsweise werden negative Arztbewertungen abgegeben. Das treffe insbesondere Mediziner, die sich öffentlich zum Impfen geäußert haben.