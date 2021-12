Nicht so überzeugt von dem Ansatz zeigt sich die Ärztekammer im Land. Sprecher Tobias Brehme gibt zu bedenken: "Die Impfzentren werden nicht geöffnet, aber geimpft wird beim Apotheker. Das ist für die Ärzte nicht nachvollziehbar." Immerhin handle es sich bei einer Impfung um einen ärztlichen Eingriff. Zudem sei es ein falsches Signal an Impfskeptiker. Aus seiner Sicht macht es aktuell ohnehin keinen Sinn, wenn auch noch Apotheken ins Impfen einsteigen, da nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Die Impfquote in Sachsen-Anhalt liegt laut dem Robert Koch-Institut bei 66,9 Prozent. Im bundesweiten Vergleich liegt das Land damit hinter anderen Ländern, teils weit, zurück. So liegt die Quote in Nordrhein-Westfalen den Daten nach zum Beispiel bei 75,2 Prozent.