Wer sich in Sachsen-Anhalt gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann den Termin im Impfzentrum wieder über eine einheitliche Telefonnummer buchen. Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, ist die Nummer ab sofort geschaltet. Über sie können demnach Termine für Erst-, Zweit- und Auffrisch-Impfungen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten vereinbart werden. Das Angebot soll die Terminhotlines der Kreise ergänzen, nicht ersetzen. Ziel der Nummer ist den Angaben zufolge, die Terminbuchung zu vereinfachen.