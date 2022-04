In Sachsen-Anhalt sinkt die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen. Städte wie Magdeburg fahren deshalb ihre Impfangebote deutlich zurück.

Andere Landkreise wie der Saalekreis oder der Landkreis Wittenberg lassen ihre Impfpunkte dagegen noch geöffnet.

Die Nachfrage Geflüchteter aus der Ukraine nach Impfungen ist in Sachsen-Anhalt gering.

In Sachsen-Anhalt reagieren viele Kommunen auf das gesunkene Interesse nach Corona-Schutzimpfungen – und schränken ihr Impf-Angebot Schritt für Schritt ein. So erklärte eine Sprecherin des Landkreises Börde, die Nachfrage sei inzwischen sehr verhalten.

In Magdeburg hat die Stadt den städtischen Impfpunkt mittlerweile komplett geschlossen. Auch mobile Impfteams sind in der Landeshauptstadt nicht mehr unterwegs. Geimpft werde in Haus- und Facharztpraxen, sagte ein Sprecher der Stadt.

Um die Arztpraxen zu entlasten, wollen die meisten Landkreise in Sachsen-Anhalt allerdings ein Grundangebot an Impfstellen aufrecht erhalten. In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz öffnet deshalb immer freitags die Impfstelle, ebenso in Quedlinburg im Landkreis Harz. Dort fährt einmal pro Woche auch noch ein Impfbus.

Mobile Angebote in einigen Landkreisen

Mobile Angebote gibt es teilweise auch im Salzlandkreis. Impfwillige können sich noch bis Ende Mai außerdem montags und freitags im Impfpunkt in Staßfurt melden.