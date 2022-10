Coronaschutz Halle eröffnet am Montag neues Impfzentrum

In Halle öffnet am Montag das neue Impfzentrum im Saale-Center. In vielen weiteren Städten und Kreisen gibt es die Corona-Impfung in Impfzentren, Arztpraxen oder per Impfbus. Im Landkreis Harz gibt es jeden Freitag wechselnde Termine, mobil oder im Impfzentrum. Der Bördekreis macht im Oktober und November ein mobiles Impfangebot.