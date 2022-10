Coronaschutz Corona-Herbst: Wo es in Sachsen-Anhalt wieder Impfzentren gibt – und wo nicht

Erst- oder Zweitimpfung, erster oder zweiter Booster: In vielen weiteren Städten und Kreisen ist wieder eine Corona-Impfung in Impfzentren, Arztpraxen oder per Impfbus möglich. Andere Regionen verzichten ganz auf eigene Angebote und verweisen auf Hausärzte. Hier der Überblick, was wo gilt in Sachsen-Anhalt.