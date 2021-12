Nachdem Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium 20.000 Corona-Impfdosen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bestellt hat, steht die Frage nach den ersten Impfungen für diese Altersgruppe weiter im Raum. Man habe keinen Überblick über die Verteilung des Impfstoffes, sagte eine Sprecherin der Apothekerkammer am Mittwoch. Eigentlich hätten die Informationen am Dienstag oder Mittwoch kommen sollen. Eltern sollten sich bei einem entsprechenden Impfwunsch demnach an ihren jeweiligen Kinderarzt wenden.