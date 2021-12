Fünf- bis Elfjährige Corona-Impfung für Kinder: Das müssen Sie wissen

Hauptinhalt

Am Montag soll in Sachsen-Anhalt die Auslieferung des Biontech-Impfstoffs für Kinder zwischen fünf und elf Jahren starten. Ärztinnen und Ärzte hatten bereits Anfang des Monats Impfdosen bestellen müssen. Wer Kinder impft, was der Unterschied zum Impfstoff für Erwachsene ist und wie viele Spritzen es pro Kind gibt.