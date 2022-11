Das Impfzentrum in Quedlinburg öffnet nach Angaben des Kreises jeden zweiten Freitag von 13 bis 17 Uhr. Der Landkreis Harz teilt auf seiner Website mit, man plane auch künftig auf die bewährte Doppelstrategie aus mobilem und stationärem Impfen zu setzen. Demnach gibt es im wöchentlichen Wechsel jeweils ein Angebot im Impfzentrum oder im mobilen Impfbus. In Kalenderwochen mit geraden Zahlen fänden die Impfungen im Impfbus statt, in Wochen mit ungerader Nummer im Impfzentrum am August-Bebel-Ring in Quedlinburg. Eine Voranmeldung sei nicht nötig.