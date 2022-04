Das kann man gar nicht so genau sagen. Ich vermute mal, dass die unmittelbaren Impfreaktionen des Mannes nicht so schlimm waren. Andernfalls hätte er sich nicht so oft impfen lassen. Bei den anderen Nebenwirkungen kommt es darauf an, ob neben der Impfung auch andere Faktoren vorliegen müssen, damit diese auftreten. Das können zum Beispiel bestimmte Vorerkrankungen oder genetische Faktoren sein, die das Risiko für eine Herzmuskel-Entzündung erhöhen.