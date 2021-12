In Sachsen-Anhalt können in der kommenden Woche die ersten Corona-Schutzimpfungen für Kinder ab fünf Jahren verabreicht werden. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit. Man habe in einem ersten Schritt rund 20.000 Impfdosen des Kinderimpfstoffes beim Bund bestellt.