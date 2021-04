Impfungen: Das Impfzentrum in Magdeburg ist an den an Feiertagen geschlossen. Eigentlich sollten Lehrerinnen und Lehrer ab dem 1. April mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Das entfällt. Ein Ausweichen auf andere Impfstoffe sei nicht möglich, denn es gebe nicht genug, so die Stadt. Durch die neuen Regelungen können aber Über-60-Jährige einen Impftermin für die Woche ab 6. April buchen.



Tests: Die Testzentren mit Drive-In im Bördepark, im Florapark und an der MDCC Arena haben am Sonnabend, den 3. April, von 9-13 Uhr geöffnet. Das Testzentrum der Universitätsmedizin in der Innenstadt öffnet ebenfalls Ostersonnabend von 9-13 Uhr.