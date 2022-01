Demnach war zum Stichtag am 15. Dezember 2021 in den Justizvollzugsanstalten Halle und Volkstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz nur jeder zweite Häftling geimpft. Für das Gefängnis in Burg meldete das Justizministerium eine Impfquote von 56 Prozent. Unter den Bediensteten in den Anstalten ist die Quote deutlich höher und liegt in vielen Fällen bei mehr als 80 Prozent. In Sachsen-Anhalt sind 70 Prozent der Menschen doppelt geimpft. Nach Zahlen des Robert Koch-Institutes haben knapp 43 Prozent von ihnen inzwischen eine Auffrisch-Impfung erhalten.