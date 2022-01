Ähnlich wie bei der Kontaktnachverfolgung sollen PCR-Tests für das Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie Risikopatienten zur Verfügung stehen. Dadurch und wegen der eingeschränkten Kontaktverfolgung ist also zu erwarten, dass für weite Teile der Bevölkerung kein Überblick mehr besteht, wer eigentlich mit Corona infiziert ist.