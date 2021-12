In der aktuell grassierenden vierten Corona-Welle scheint sich das Ausmaß der Nachmeldungen aber noch einmal zu vergrößern. So ist es nach Angaben der Mitteldeutschen Zeitung in Sachsen-Anhalt dazu gekommen, dass die Inzidenz nachträglich um bis zu 20 Prozent nach oben korrigiert wurde. Das Gesundheitsministerium in Magdeburg teilte der Zeitung mit, dass der Umfang der meldepflichtigen Daten reduziert wurde. Das soll die Ämter entlasten, hieß es. Zudem werde Hilfe unter anderem durch die Bundeswehr organisiert.