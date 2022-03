Hintergrund der hohen Meldewerte aus dem Landkreis Börde ist eine Systemumstellung, wie der Landkreis dem MDR bestätigte. Dadurch mussten Mitarbeiter für Schulungen abgezogen werden, Fallmeldungen blieben liegen und stauten sich an. Fredericke Hecht vom Corona-Impfstab sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Und das hieß dann im Umkehrschluss, dass die Meldungen ans RKI nicht mehr zeitgemäß erfolgen konnten." In der Folge wurden besonders hohe Werte bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet, die die Statistik verzerrt haben. Da bei der Inzidenz ein Sieben-Tage-Mittelwert angegeben wird, gebildet wird, zieht dies den Durchschnitt über Tage nach oben.



Während der Landkreis Börde zum 22. Februar noch 529 Neuinfektionen gemeldet hatte, schnellte der Wert in den Folgetagen auf 780, 999 und 1.654 nach oben. "Heute sind wir mit etwa 450 Neumeldungen hoffentlich auf einem besseren Wege", so Hecht. Sie erwartet, dass sich die Inzidenz des Landkreises in den nächsten Tagen wieder dem Deutschlandtrend anpasst. Angenommen, es bleibt sieben Tage lang bei je 450 Neuinfektionen im Landkreis Börde, ergäbe das rechnerisch eine Inzidenz von gut 1.800.