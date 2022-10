Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Sachsen-Anhalt im Vergleich zur Vorwoche wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmittag mit 515,1 an. In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 450,0, im Vormonat bei 186,9 gelegen. Bundesweit gab die Behörde die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 577,5 an. In der Vorwoche lag die Zahl bei 466,0 (Vormonat: 217,2).