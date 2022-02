Zuletzt hatten Aussagen Lauterbachs und der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" für Irritationen gesorgt, wonach auch positive Corona-Schnelltests in die Infizierten-Statistik einflößen. Das RKI stellte daraufhin klar , dass nur positive PCR-Tests gewertet würden.

Während die Omikron-Welle über Sachsen-Anhalt und ganz Europa hinwegrollt, nimmt die Diskussion über Lockerungen der Corona-Maßnahmen Fahrt auf, es mehren sich Rufe nach einer Exit-Strategie. Im Ausland gibt es bereits Bewegung: Dänemark hat am Dienstag alle Corona-Maßnahmen für die Bevölkerung aufgehoben, trotz Rekord-Fallzahlen. Schweden will am 9. Februar folgen. In Deutschland will die Politik noch abwarten: