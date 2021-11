Dass sich auch immer mehr vollständig geimpfte Menschen infizieren, ist sowohl laut Robert Koch-Institut als auch nach Angaben des Sozialministeriums kein Hinweis darauf, dass die in Deutschland zugelassen Impfstoffe nicht wirksam sind. Diese sogenannten "Impfdurchbrüche" lassen sich folgendermaßen erklären:



• Impfwirkung ist sehr hoch, beträgt aber nicht 100 Prozent

Impfstoffe haben eine hohe Wirksamkeit und können sehr viele, aber nicht alle Infektionen verhindern. Zudem sinkt bei Geimpften das Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf.



• Mit höherer Impfquote steigt auch die Wahrscheinlichkeit für infizierte Geimpfte

Wenn alle Menschen geimpft wären, die Impfquote also bei 100 Prozent läge, dann würde der Anteil der Geimpften unter den Erkrankten ebenfalls 100 Prozent betragen. Es wären zwar alle Menschen geimpft, die Impfstoffe würden aber nur in vielen und nicht in allen Fällen vor einer Erkrankung schützen.



• Je mehr Infizierte gleichzeitig, desto wahrscheinlicher stecken sich auch Geimpfte an

Bei einem geringen Infektionsgeschehen ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung niedrig. Angesichts der momentan sehr hohen Zahl an aktiven Fällen steigt auch die Wahrscheinlichkeit für jede und jeden Geimpften, sich zu infizieren.