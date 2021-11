Infektionsgeschehen Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen wieder zugenommen, innerhalb der letzten Tage sogar deutlich. Besonders betroffen ist der Altmarkkreis Salzwedel. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei rund 380. Die Landesregierung will am Dienstag über den aktuellen Kurs in der Corona-Pandemie beraten.