Aussagekräftiger als Inzidenzzahlen ist daher die sogenannte Hospitalisierungsrate, die angibt, wie viele Corona-Infizierte im Krankenhaus behandelt werden müssen. In Sachsen-Anhalt ist der Wert mit 17,2 hospitalisierten Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner relativ hoch. Doch auch diese Zahl schafft keine komplette Klarheit: Wie hoch das Risiko für jeden Einzelnen ist, an der aktuellen Virusvariante schwer zu erkranken, lässt sich daraus nicht verlässlich ablesen. Denn bei der Hospitalisierungsrate wird nicht unterschieden, ob jemand wegen Corona im Krankenhaus ist oder dort nur positiv getestet worden ist. Laut dem Divi-Intensivregister mussten am Donnerstag 57 Covid-19-Patienten in Sachsen-Anhalt intensivmedizinisch behandelt werden.