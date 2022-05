Was die Zahlen außerdem zeigen: Frauen nehmen deutlich häufiger Kinderkrankengeldtage als Männer. Von den Fällen, die der Barmer bekannt sind, waren in fast drei Viertel aller Fälle Frauen die Antragstellerinnen. Das zeige, so Barmer-Chef Wiedemann, dass Frauen in den Familien noch immer oft die Hauptverantwortung in der Kinderbetreuung schulterten.