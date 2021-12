Vor dem Städtischen Klinikum in Dessau-Roßlau stehen mehrere Hinweisschilder. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Wie in vielen anderen Krankenhäusern auch sind wir zurzeit in der Pflege dünn besetzt. Viele Pflegekräfte befinden sich momentan in Quarantäne, zum Beispiel auch aufgrund infizierter Kinder. Hinzu kommen Ausfälle durch andere Krankheiten und nicht zu besetzende Stellen.