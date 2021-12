Pflege und Corona – Niklas: "Wir haben keinen Platz mehr, fahrt woanders hin"

Ja, durchaus. Da mussten wir auch schon den Sicherheitsdienst holen. Wir hatten auch schon Maskenverweigerer in unserer Notaufnahme. Klar müssen die auch behandelt werden. Aber unser Haus hat da zum Glück eine klare Politik, wer sich nicht an die Regeln hält und es medizinisch vertretbar ist, muss gehen. Zum Glück sind es bislang meist nur verbale Auseinandersetzungen. Aber wenn so ein Mensch vor einem steht, merkt man schnell, dass das auch in eine andere Richtung gehen kann, wo ich nicht wissen will, was da noch passieren kann.

Im Oktober kam ein Mitte 30-Jähriger zu uns. Der hatte sich wirklich übel an dem Virus angesteckt. In unserer Notaufnahme hatte er eine Sauerstoffsättigung von unter siebzig Prozent, normal sind hundert Prozent. Der hat also richtig tief Luft geholt, aber keinen Sauerstoff in den Körper gekriegt. Da war so wenig Sauerstoff, dass er umgekippt ist und sich dabei auch noch schwer verletzt hat.



In der Zeit bei uns hat er richtig harte Medikamente bekommen. Zum Schluss wurde er mit einer Überdruckmaske beatmet. Und vor ein paar Wochen hatte ich in unserer Notaufnahme wieder den Triage-Dienst und habe denn Mann dort wiedergesehen. Er hatte bei uns einen Termin zur Nachkontrolle. Das hat mich sehr gefreut – denn sicher war das nicht.



Die Fragen stellte Hannes Leonard.