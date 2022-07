Was wir machen

Wir entdecken Sachsen-Anhalt. Und zwar ganz neu. Querschnitt: Kultur – das bedeutet für uns, dass wir den Fokus auf besondere kulturelle Orte legen möchten – und damit auf Orte, die auch Sie vielleicht noch nicht kennen. Diese Orte werden wir ab 25. Juli 2022 eine Woche lang besuchen, entdecken und Ihnen, liebe Userinnen und User, davon berichten.

Wer wir sind

Unsere Namen: Florian Leue. Und Luca Deutschländer. Wir arbeiten für MDR KULTUR und MDR SACHSEN-ANHALT.

Florian Leue Bildrechte: MDR/Jörn Rettig Florian Leue arbeitet im Digitalteam von MDR KULTUR. Dort ist er vor allem als Chef vom Dienst und als Planer im Einsatz – kümmert sich also Tag für Tag um Kulturberichterstattung aus und für Mitteldeutschland. Sachsen-Anhalt kennt er allein deshalb gut, weil er in Magdeburg aufgewachsen ist – und seine Journalistenlaufbahn bei MDR SACHSEN-ANHALT begonnen hat.

Luca Deutschländer Bildrechte: MDR/Jörn Rettig Luca Deutschländer kommt gebürtig eigentlich gar nicht aus Sachsen-Anhalt. Inzwischen lebt und arbeitet er aber solange hier, dass er sich deutlich besser in Sachsen-Anhalt auskennt als in seiner Heimat Hessen. Dort hat er viele Jahre Theater gespielt und allein deshalb eine gewisse Leidenschaft für Theater, Bühne und Kultur. Bei MDR SACHSEN-ANHALT arbeitet er inzwischen vorwiegend als Chef vom Dienst fürs Digitale. Umso mehr freut er sich darauf, mal wieder durchs Land zu reisen und mit Ihnen zu sprechen – und nicht nur in der Redaktion zu sitzen.

Warum wir auf Reise gehen

Nicht erst Corona hat bewiesen: Ohne Kultur ist das Leben sehr viel ärmer. Wie schön also, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Der Sommer ist zurück und mit ihm ist auch die kulturelle Vielfalt zurückgekehrt, die vielen von uns gefehlt hat. Mit unseren Berichten wollen wir zeigen: Das Theater um die Ecke ist auch nach zweieinhalb Jahren Pandemie noch da. Und es lohnt sich, mal vorbeizuschauen.

Wohin wir fahren

In den Kinos in Sachsen-Anhalt läuft der Betrieb wieder. Doch läuft er auch so gut wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie? (Symbolbild) Bildrechte: dpa Wir sind unterwegs vom 25. bis 29. Juli. Los geht es am Montag im AndersWelt-Theater in Stolberg im Südharz. Am 26. Juli machen wir uns auf den Weg nach Thale und besuchen dort das Kino Centraltheater, das sich selbst als eines der kleinsten und ältesten Kinos im Land bezeichnet. Aus dem Landkreis Harz geht es am 27. Juli weiter in den Landkreis Börde, genauer nach Neuwegersleben. Dort steht die Telegrafenstation Nr. 18, eines der wohl kleinsten Museen in Sachsen-Anhalt. Dort lassen wir uns erklären, wie die Telegraphenstation funktioniert – und warum ein Radweg zu deren Erfolg als Museum beiträgt.

Abschluss unserer Reise: die Hansestadt Werben (Archivfoto) Bildrechte: imago images/Peter Schickert