Bisher konnten sich in Deutschland nur Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen. Allerdings gibt es auch einen Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige . Der Corona-Impfstoff von Biontech ist inzwischen von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bereits zugelassen worden. Ab 13. Dezember soll er ausgeliefert werden. Allerdings hat die Ständige Impfkommission (STIKO) noch keine Empfehlung abgegeben.

Ärzte in Sachsen-Anhalt bereiten sich dennoch zunehmend auf die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen vor. Für sie gibt es noch einige Schwierigkeiten zu überwinden, wie der Chef der Kinderintensivmedizin am halleschen Elisabeth-Krankenhaus, Roland Haase, MDR SACHSEN-ANHALT sagte. So wisse man auch noch nicht genau, wo die Kinder geimpft würden und von wem.