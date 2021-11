Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina in Halle, hatte am Samstag sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen gefordert. Wegen der nachlassenden Immunität müssten diese vorübergehend auch für Geimpfte und Genesene gelten. In der Stellungnahme der Leopoldina heißt es, Deutschland stehe vor einer erneuten, verschärften Eskalation der Covid-19-Krise. "Es ist zu befürchten, dass Teile der Politik und Öffentlichkeit die Dramatik der Situation nicht in ihrem vollen Ausmaß erfassen", so die Wissenschaftler.