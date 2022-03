Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Sachsen-Anhalt unterdessen weiter gestiegen. Am Dienstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Inzidenz mit 1.726,9 nach 1.701,3 am Montag an. Vor einer Woche waren es 1.884,3. Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 1.293,6. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Laut RKI kamen in den vergangenen 24 Stunden in Sachsen-Anhalt 4.685 Neuinfektionen hinzu, es wurden neun neue Todesfälle verzeichnet.