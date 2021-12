Für Protest und Ärger hatte in den vergangenen Tagen der Beschluss von Bund und Ländern gesorgt, auch in diesem Jahr deutschlandweit keinen Verkauf von Feuerwerkskörpern zu genehmigen. Die Regierungen hoffen, auf diese Weise Menschenansammlungen zu Silvester verhindern zu können. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat am Dienstag nun mehrere Eilanträge von Pyrotechnik-Händlern gegen die Regelung abgelehnt. Das Gericht urteilte, das Verkaufsverbot sei angesichts der pandemischen Lage verhältnismäßig.